31 марта истекает срок представления налоговой отчетности за 2021 год

В частности, необходимо представить:

Декларацию по КПН за 2021 год по ф. 100.00, 110.00, 150.00, 180.00;

Декларацию по ИПН за 2021 год по ф. 220.00, 240.00;

Расчет по корпоративному подоходному налогу, удерживаемому у источника выплаты с дохода нерезидента за 4 квартал 2021 года ф. 101.04;

Декларацию по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество за 2021 год по ф. 700.00;

Декларацию (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме по ф. 531.00: получатели от имени государства представляют декларацию за 2021 год по приложениям 531.02, 531.03;

Декларацию по налогу на сверхприбыль за 2021 год по ф. 540.00;

Декларацию по платежу по возмещению исторических затрат за 2021 год по ф. 560.00, если размер платежа по возмещению исторических затрат равен или менее 10 000 МРП;

Декларацию по альтернативному налогу на недропользование за 2021 год по ф. 600.00;

Реестр договоров аренды (пользования) за 2021 год по ф. 871.00;

Декларацию для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим с использованием фиксированного вычета за 2021 год по ф. 912.00;

Декларацию для плательщиков единого земельного налога за 2021 год по ф. 920.00.

Также напоминаем, что согласно статье 212 Налогового кодекса налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронной форме.

Для продления срока необходимо направить в орган государственных доходов по месту регистрационного учета либо в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» уведомление по форме, установленной уполномоченным органом на бумажном носителе или в электронной форме до истечения срока, установленного Налоговым кодексом, для представления налоговой отчетности.

Уведомление можно направить в электронной форме через web-приложение Комитета государственных доходов МФ РК «Кабинет налогоплательщика», портал «электронного правительства» (egov.kz).

Срок представления налоговой отчетности, за исключением расчета сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, продлевается на период: