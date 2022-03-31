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11:08 31.03.2022

Курс доллара вырос на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 465,49 тенге, поднявшись на 6,34 тенге, передает Zakon.kz.

Напомним, с понедельника курс доллара снизился более чем на 30 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля на вчерашних торгах повысился на 0,20 тенге и составил 5,40 тенге. А курс китайского юаня, напротив, понизился на 1,94 тенге и составил 72,17 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 510,57 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-467 тенге, евро – 513-521 тенге, рос. рубль – 5,5-6,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 31 марта.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 5,92%, составив $101,44 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае упала на 4,85% — до $106,03 за баррель.

Лариса Черненко
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