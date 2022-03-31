Подсолнечное масло резко подорожало в Казахстане

Согласно отчету аналитиков, производство подсолнечного масла в стране выросло за год на 3,1% и достигло 67,5 тыс. тонн за январь-февраль текущего года.

Из них 44,5 тыс. тонн – на 34,8% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – составило производство нерафинированного подсолнечного масла. В то же время выпуск рафинированного подсолнечного масла сократился за год на 29,2%, до 23 тыс. тонн, – говорится в публикации Energyprom.kz.

Сразу более 80% производства нерафинированного подсолнечного масла пришлось на Восточно-Казахстанскую область (35,8 тыс. тонн).

92,1% выпуска рафинированного подсолнечного масла сконцентрировано в трех ключевых регионах: Шымкенте (9,6 тыс. тонн), ВКО (8,7 тыс. тонн) и Алматы (2,9 тыс. тонн).

В январе 2022 года отечественные производители обеспечили спрос (внутреннюю реализацию и экспорт) на подсолнечное масло на 90,1%.

На долю импорта в секторе пришлось только 9,9% ресурсов — значительно меньше по сравнению с январем 2021 года (было 19,3%). Это лишь 3,9 тыс. тонн — более чем вдвое меньше, чем год назад.

Впрочем, экспорт в секторе тоже сократился — на 39,3%, до 6 тыс. тонн. На внутреннем рынке было реализовано 33,3 тыс. тонн за первый месяц текущего года, плюс 4,7% к январю 2021-го.

В то же время уже в феврале текущего года цены на подсолнечное масло выросли в среднем по РК сразу на 23% за год, составив 771 тг за литр, – уточнили эксперты.

Заметнее всего подсолнечное масло подорожало в Западно-Казахстанской (на 35,6% за год), Жамбылской (на 28,9%) и Акмолинской (на 27,5%) областях.