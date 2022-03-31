Более чем 150 населенным пунктам грозит подтопление в Казахстане

Переход к положительным температурам на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей ожидается в течение ближайшей недели, при этом будет сопровождаться небольшими понижениями температуры. Это будет способствовать началу интенсивного снеготаяния и ледохода, что может повлечь за собой угрозу подтопления 157 паводкоопасных населенных пунктов в этих регионах, угроза подтопления с которых не снята. Министр по ЧС Юрий Ильин

По его словам, на фоне выпадения обильных осадков в последние дни марта продолжаются работы по чрезвычайным ситуациям, связанным с зимним периодом. Проанализирована информация синоптиков с наложением имеющихся сведений о проведенной профилактической работе и состоянии гидротехнических сооружений.

Было отмечено, что министерством и департаментами по ЧС ведется мониторинг 60 водохранилищ, имеющих значительное влияние на развитие паводковой ситуации, которые на сегодняшний день заполнены более чем на 60-70%.

Министр уточнил, что по состоянию на 30 марта подтопления жилых домов в населенных пунктах не зафиксированы.

Однако, как показывает опыт прошлых лет, подтоплению талыми и дождевыми водами могут подвергнуться и другие населенные пункты, в которых местными исполнительными органами не были проведены сезонные профилактические мероприятия, в том числе вывоз снега и очистка арыков и каналов. Департаментами по ЧС обследовано около двух тысяч населенных пунктов, из которых по 197 акимам сельских округов вручены предупреждения о неготовности к паводку. Министр по ЧС Юрий Ильин

На сегодняшний день, по информации ведомства, из населенных пунктов вывезено свыше 10 млн кубических метров снега, очищено 4 тыс. километров каналов и около 7 тыс. километров арыков, более 20 тыс. автомобильных и 3 тыс. железнодорожных водопропускных сооружений. Подготовлено более 200 тыс. тонн инертных материалов и 900 тыс. мешкотары.