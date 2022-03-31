Более чем 150 населенным пунктам грозит подтопление в Казахстане
Переход к положительным температурам на территории Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей ожидается в течение ближайшей недели, при этом будет сопровождаться небольшими понижениями температуры. Это будет способствовать началу интенсивного снеготаяния и ледохода, что может повлечь за собой угрозу подтопления 157 паводкоопасных населенных пунктов в этих регионах, угроза подтопления с которых не снята. Министр по ЧС Юрий Ильин
По его словам, на фоне выпадения обильных осадков в последние дни марта продолжаются работы по чрезвычайным ситуациям, связанным с зимним периодом. Проанализирована информация синоптиков с наложением имеющихся сведений о проведенной профилактической работе и состоянии гидротехнических сооружений.
Было отмечено, что министерством и департаментами по ЧС ведется мониторинг 60 водохранилищ, имеющих значительное влияние на развитие паводковой ситуации, которые на сегодняшний день заполнены более чем на 60-70%.
Министр уточнил, что по состоянию на 30 марта подтопления жилых домов в населенных пунктах не зафиксированы.
Однако, как показывает опыт прошлых лет, подтоплению талыми и дождевыми водами могут подвергнуться и другие населенные пункты, в которых местными исполнительными органами не были проведены сезонные профилактические мероприятия, в том числе вывоз снега и очистка арыков и каналов. Департаментами по ЧС обследовано около двух тысяч населенных пунктов, из которых по 197 акимам сельских округов вручены предупреждения о неготовности к паводку. Министр по ЧС Юрий Ильин
На сегодняшний день, по информации ведомства, из населенных пунктов вывезено свыше 10 млн кубических метров снега, очищено 4 тыс. километров каналов и около 7 тыс. километров арыков, более 20 тыс. автомобильных и 3 тыс. железнодорожных водопропускных сооружений. Подготовлено более 200 тыс. тонн инертных материалов и 900 тыс. мешкотары.
Нельзя забывать, что полностью вывезти снег с территории населенного пункта нельзя. Население также должно само принять меры по защите своих домов от талых вод: отсыпать периметр территории дома небольшой водозащитной насыпью или же, наоборот, прокопать водоотводную канавку, очистить прилегающую к своим участкам арычную сеть. Необходимо, чтобы люди осознали, что наводнение является элементом среды их обитания. Высококачественная информация является основой для работы по таким направлениям подготовки, как проведение противопаводковых мероприятий, планирование действий на случай чрезвычайных ситуаций. Министр по ЧС Юрий Ильин