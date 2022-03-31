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Законодательство РК
17:49 31.03.2022

Собутыльник убил женщину в ЗКО

убийство Фото: ДП ЗКО
В Западно-Казахстанской области задержан мужчина, которого подозревают в убийстве женщины. Ведется досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в поселке Деркул, там был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого задержали. Между подозреваемым и погибшей в процессе совместного распития спиртного возникла ссора. Женщине были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась. ДП ЗКО

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК «Убийство».

Анастасия Стативкина
Западно-Казахстанская область
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