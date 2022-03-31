Собутыльник убил женщину в ЗКО

Инцидент произошел в поселке Деркул, там был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого задержали. Между подозреваемым и погибшей в процессе совместного распития спиртного возникла ссора. Женщине были нанесены телесные повреждения, от которых она скончалась. ДП ЗКО

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 99, ч. 1 УК РК «Убийство».