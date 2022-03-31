Казахстанцы могут въезжать в Россию через сухопутные границы без ПЦР-тестов

Как говорится на сайте посольства Казахстана в РФ, въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ.

С 1 апреля Роспотребнадзор отменяет тестирование на коронавирус для въезжающих в Россию по суше граждан стран ЕАЭС.

Также сообщается, что прибывающим в Россию на срок более 30 дней с целью трудоустройства необходимо предоставить справки об отсутствии наркозависимости и инфекций, включая ВИЧ, в российских медицинских учреждениях. Справки нужно предоставлять в территориальный орган МВД. Документы за несовершеннолетнего или недееспособного гражданина может представить один из его родителей, опекунов или попечителей (на детей до шести лет не распространяется).

Также необходимо пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, после чего территориальными органами МВД выдается соответствующий документ.

Ранее справки было необходимо предоставлять в течение 90 дней.