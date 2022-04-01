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Законодательство РК
07:41 01.04.2022

В Германии изучают возможность национализации «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»

Газпром Роснефть Германия Фото: pixabay
Компании Gazprom Germania и Rosneft Deutschland играют ключевую роль в системе энергоснабжения Германии. Власти страны хотят обезопасить их работу, сообщает Zakon.kz.

Министерство экономики Германии анализирует возможности для экспроприации и национализации дочерних предприятий российских энергетических концернов «Газпром» и «Роснефть», сообщает Deutsche Welle.

Причиной подобного шага, о котором, по сведениям журналистов, проинформирован и канцлер ФРГ Олаф Шольц, стало желание гарантировать надежность поставок энергии в случае кризисной ситуации вышеназванных компаний, являющихся жизненно важными для системы энергообеспечения Германии.

Компания Gazprom Germania является оператором крупных газохранилищ в ФРГ. В то же время предприятие Rosneft Deutschland как оператор нефтеперерабатывающих заводов играет в стране ключевую роль на рынке бензина, дизельного топлива и керосина.

На фоне угрозы массивного ухудшения энергоснабжения Германии вследствие эскалации спора с Россией об условиях поставок газа в Европу Министерство экономики ФРГ, возглавляемое представителем партии «зеленых» Робертом Хабеком, разработало чрезвычайный план по газу (Notfallplan Gas). Этот план описывает последовательность отключения от электросети организаций и компаний в Германии в случае нехватки энергоресурсов.

Данияр Кунафин
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