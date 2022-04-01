16 случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 7,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 3,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтвержден 1 305 151 случай.
117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 6,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 12,
в ЗКО – 34,
в Карагандинской области – 51,
в Костанайской области – 3,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 289 810 человек.