16 случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 7,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 3,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтвержден 1 305 151 случай.

117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 3,

в Алматы – 6,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 0,

в Жамбылской области – 12,

в ЗКО – 34,

в Карагандинской области – 51,

в Костанайской области – 3,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 289 810 человек.