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08:00 01.04.2022

16 случаев заражения COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на пять случаев заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в семи регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 1 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 7,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 3,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 1,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтвержден 1 305 151 случай.

117 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 6,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 0,

  • в Жамбылской области – 12,

  • в ЗКО – 34,

  • в Карагандинской области – 51,

  • в Костанайской области – 3,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 289 810 человек.

Данияр Кунафин
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