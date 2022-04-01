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Законодательство РК
09:52 01.04.2022

Задержание ОПГ сняли на видео в Атырауской области

наручники Фото: Zakon.kz
В Атырауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая продолжительное время занималась поставкой и сбытом марихуаны на территории области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным областного ДП, оперативная разработка проводилась в течение пяти месяцев.

Как отметил исполняющий обязанности начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев, организатор группы наладил устойчивый канал поставки марихуаны, отправляя ее через маршрутные автобусы сообщением «Шымкент – Атырау».

Далее другие участники группы, выполняя его указания, встречали товар и хранили в определенном месте. После чего распределяли по адресам, собирали вырученные деньги от реализации наркотиков и отправляли на карточку. Установленный доход от противоправной деятельности составил более шести миллионов тенге.

Участники группы являются уроженцами Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 262 УК РК («Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней»).

Организатору и участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Анастасия Московчук
МВД РК Атырауская область
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