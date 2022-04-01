09:52 01.04.2022
Задержание ОПГ сняли на видео в Атырауской области
Фото: Zakon.kz
В Атырауской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая продолжительное время занималась поставкой и сбытом марихуаны на территории области, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным областного ДП, оперативная разработка проводилась в течение пяти месяцев.
Как отметил исполняющий обязанности начальника Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев, организатор группы наладил устойчивый канал поставки марихуаны, отправляя ее через маршрутные автобусы сообщением «Шымкент – Атырау».
Далее другие участники группы, выполняя его указания, встречали товар и хранили в определенном месте. После чего распределяли по адресам, собирали вырученные деньги от реализации наркотиков и отправляли на карточку. Установленный доход от противоправной деятельности составил более шести миллионов тенге.
Участники группы являются уроженцами Кызылординской, Карагандинской и Атырауской областей.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 262 УК РК («Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней»).
Организатору и участникам группы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.