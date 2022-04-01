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11:28 01.04.2022

Пьяного «всадника без головы» задержали в Алматинской области

алматинская область, талгар, всадник, пьяный, полиция, комментарий Фото: скриншот
В Алматинской области мужчина на коне бил кнутом прохожих. Полиция задержала его – им оказался 44-летний житель Балхашского района, который был в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz.

Видеоролик со всадником появился в одном из Instagram-пабликов.

В центре города, в данном случае, можно сказать, в центре деревни, всадник на коне бил кнутом прохожих на тротуаре и даже пытался растоптать. Также автор комментирует, что около часа не может дождаться сотрудников полиции. Видео снято в 22:45, – говорится под публикацией.

Некоторые пользователи Сети выразили свое возмущение под видео, другие – посмеялись.

  • Всадник без головы.

  • Ходячий цирк! Коня жалко.

  • Призрачный всадник Скайрим.

  • Это Талгар, детка, неудивительно.

  • Нужно его прав лишить за вождение в нетрезвом виде, – написали они.

Также одна из местных жительниц отметила, что видела всадника в другом районе Талгара.

Мы его на РТС видели, по трассе скакал, мешал. В руках бутылка пива. Коня жалко, конь неухоженный. Останавливал машины, приставал к прохожим. Как раз в этот момент шла с дочей в магазин, мы от него, а он за нами, было очень страшно, догнал, спросил где автостанция, – написала она.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где подтвердили, что инцидент произошел в Талгаре.

Видеозапись инцидента произведена 31 марта в Талгаре. Правонарушитель, который находился в алкогольном опьянении, был задержан, доставлен в полицию и помещен в медвытрезвитель. Им оказался 44-летний житель Балхашского района, в отношении которого составлены протоколы по двум статьям административного законодательства (ст. 440 и ст. 492 КоАП РК). Мужчина оштрафован на крупную сумму.Пресс-служба ДП Алматинской области
Динара Халдарова
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