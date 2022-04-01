Пьяного «всадника без головы» задержали в Алматинской области

Видеоролик со всадником появился в одном из Instagram-пабликов.

В центре города, в данном случае, можно сказать, в центре деревни, всадник на коне бил кнутом прохожих на тротуаре и даже пытался растоптать. Также автор комментирует, что около часа не может дождаться сотрудников полиции. Видео снято в 22:45, – говорится под публикацией.

Некоторые пользователи Сети выразили свое возмущение под видео, другие – посмеялись.

Всадник без головы.

Ходячий цирк! Коня жалко.

Призрачный всадник Скайрим.

Это Талгар, детка, неудивительно.

Нужно его прав лишить за вождение в нетрезвом виде, – написали они.

Также одна из местных жительниц отметила, что видела всадника в другом районе Талгара.

Мы его на РТС видели, по трассе скакал, мешал. В руках бутылка пива. Коня жалко, конь неухоженный. Останавливал машины, приставал к прохожим. Как раз в этот момент шла с дочей в магазин, мы от него, а он за нами, было очень страшно, догнал, спросил где автостанция, – написала она.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где подтвердили, что инцидент произошел в Талгаре.