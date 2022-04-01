14:23 01.04.2022
ДЧС Алматы обратился к горожанам
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В бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежной лавины. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, передает Zakon.kz.
В горах в связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снега на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежной лавины, – говорится в сообщении ДЧС о штормовом предупреждении.
ДЧС Алматы и «Казселезащита» рекомендуют жителям и гостям мегаполиса «воздержаться от походов в горную местность».