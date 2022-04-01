Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:23 01.04.2022

ДЧС Алматы обратился к горожанам

алматы, горы, киши и улкен алматы, лавина, опасность, дчс, обращение Фото: скриншот
В бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежной лавины. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, передает Zakon.kz.
В горах в связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снега на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы 2-4 апреля сохраняется опасность схода снежной лавины, – говорится в сообщении ДЧС о штормовом предупреждении.

ДЧС Алматы и «Казселезащита» рекомендуют жителям и гостям мегаполиса «воздержаться от походов в горную местность».

Динара Халдарова
Алматы
Казахстанцы могут въезжать в Россию через сухопутные границы без ПЦР-тестов
31.03.2022
Один человек или несколько — следствие разберется, кто заминировал объекты в Алматы
31.03.2022
Если судиться с ними, можно зубы поломать — Мусин о майнерах в Astana Hub
31.03.2022
Топ-менеджера дочерней компании «Казатомпрома» осудили за мошенничество
31.03.2022
Банки, торговые дома и аэропорт «заминировали» в Алматы – фоторепортаж
31.03.2022
Главная Топ LIVE Все