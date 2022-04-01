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Законодательство РК
17:19 01.04.2022

Токаев подписал закон об обмене персональными данными граждан в странах СНГ

закон об обмене данными в странах СНГ Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными», сообщает Zakon.kz.

Ратификация соглашения позволит:

  • получать сведения из стран Содружества о наличии или отсутствии гражданства;

  • выданных документах, удостоверяющих личность;

  • лицах, состоящих на миграционном учете;

  • выданных иностранцам визах на въезд и пребывание в этих странах;

  • недвижимом имуществе либо обязательств имущественного характера;

  • привлечении к уголовной или административной ответственности. Что особенно актуально в рамках проводимой работы по выявлению фактов двойного гражданства.

Кроме того, соглашение позволяет создать дополнительные условия для подтверждения личности человека при потере документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране, и поможет установить место проживания человека за границей.

Сведения о привлечении к ответственности лиц за совершение административного или уголовного правонарушения могут быть использованы в рамках оказания правовой помощи.

Истребование этой информации уполномоченными органами будет осуществляться через запросы. При этом сроки предоставления ответов не должны превышать двух месяцев со дня их получения.

Соглашение определяет условия конфиденциальности и ограничения в использовании информации, а также основания для отказа в предоставлении сведений. Его ратификация позволит повысить эффективность взаимодействия компетентных органов стран СНГ.

Лариса Черненко
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