Ситуация в Украине: Рада запретила символы «V» и «Z», взрывы в Белгородской области РФ

Канцлер Германии Шольц заявил, что зависимость страны от российских угля и нефти, вероятно, будет устранена уже в текущем году. Однако это не касается российского газа.

Владимир Путин сделал ряд заявлений. Он отметил, что европейские страны готовы пренебречь интересами своих граждан в угоду «заокеанскому сюзерену». В то же время, по его словам, США «попытаются решить свои проблемы за чужой счет, запустив новую волну эмиссии».

США расширили санкции в отношении РФ. Минфин США внес в санкционный список дополнительно 13 лиц и 21 организацию.

Советник главы ОП Украины Арестович заявил, что РФ практически уничтожила украинскую военную промышленность.

Генсек НАТО Столтенберг назвал «опасной» любую идею о вмешательстве небольшой группы стран Альянса в ситуацию в Украине.

Несколько взрывов произошло в Белгородской области России, сообщил губернатор региона.

Верховная Рада приняла закон, запрещающий использование в стране символов «V» и «Z». Также Рада приняла закон о порядке запрета пророссийских партий.

Владимир Зеленский сообщил о лишении звания двух генералов – экс-начальников главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергея Криворучко. По словам президента, они «нарушили воинскую присягу».

ЕС и КНР на саммите «обменялись противоположными взглядами» на ситуацию в Украине, заявила глава Еврокомиссии. ЕС предупредил Китай, что будет «следить за любыми шагами Пекина» по оказанию поддержки Москве с целью обхода санкций Брюсселя.

Премьер Венгрии Орбан заявил, что поставки газа из США на данный момент для Венгрии являются неприемлемыми: «Нам не подходит такое, что есть дешевая российская энергия, газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский».