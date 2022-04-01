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21:36 01.04.2022

Ситуация в Украине: Рада запретила символы «V» и «Z», взрывы в Белгородской области РФ

Ситуация в Украине 1 апреля Фото: unsplash
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия практически уничтожила украинскую военную промышленность. Минфин США внес в санкционный список по РФ дополнительно 13 лиц и 21 организацию, передает Zakon.kz.

  • Канцлер Германии Шольц заявил, что зависимость страны от российских угля и нефти, вероятно, будет устранена уже в текущем году. Однако это не касается российского газа.

  • Владимир Путин сделал ряд заявлений. Он отметил, что европейские страны готовы пренебречь интересами своих граждан в угоду «заокеанскому сюзерену». В то же время, по его словам, США «попытаются решить свои проблемы за чужой счет, запустив новую волну эмиссии».

  • США расширили санкции в отношении РФ. Минфин США внес в санкционный список дополнительно 13 лиц и 21 организацию.

  • Советник главы ОП Украины Арестович заявил, что РФ практически уничтожила украинскую военную промышленность.

  • Генсек НАТО Столтенберг назвал «опасной» любую идею о вмешательстве небольшой группы стран Альянса в ситуацию в Украине.

  • Несколько взрывов произошло в Белгородской области России, сообщил губернатор региона.

  • Верховная Рада приняла закон, запрещающий использование в стране символов «V» и «Z». Также Рада приняла закон о порядке запрета пророссийских партий.

  • Владимир Зеленский сообщил о лишении звания двух генералов – экс-начальников главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Сергея Криворучко. По словам президента, они «нарушили воинскую присягу».

  • ЕС и КНР на саммите «обменялись противоположными взглядами» на ситуацию в Украине, заявила глава Еврокомиссии. ЕС предупредил Китай, что будет «следить за любыми шагами Пекина» по оказанию поддержки Москве с целью обхода санкций Брюсселя.

  • Премьер Венгрии Орбан заявил, что поставки газа из США на данный момент для Венгрии являются неприемлемыми: «Нам не подходит такое, что есть дешевая российская энергия, газ, мы его отключаем, и вместо него будет дорогой американский».

  • Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что перевод расчетов за газ на рубли могут отменить при наступлении «иных условий». Однако в нынешних условиях рубли являются для РФ «наиболее предпочтительным и надежным вариантом».

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине НАТО Зеленский Владимир Путин Владимир Столтенберг Йенс Венгрия Германия
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