17:08 02.04.2022
Токаев побеседовал с Путиным по телефону
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, передает Zakon.kz.
Как сообщает Акорда, достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли.
Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.