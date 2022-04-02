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17:08 02.04.2022

Токаев побеседовал с Путиным по телефону

Телефонный разговор Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президенты подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли.

Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

Елена Беляева
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