Пьяный мужчина избил сотрудницу сауны в Косшы

2 апреля в одной из саун Косшы произошел инцидент – посетитель избил администратора.

В полиции Акмолинской области сообщили, что гости заведения распивали спиртные напитки. В один момент 31-летняя женщина спустилась к мужчинам, чтобы разобраться с оплатой счета. Один из посетителей напал на женщину.

Полицейские нашли жителя Косшы и двоих жителей Нур-Султана.

При освидетельствовании на наличие алкоголя в крови у 44-летнего жителя Косшы и 36-летнего жителя Нур-Султана выявлено опьянение легкой и средней степени. Они водворены в медицинский вытрезвитель Нур-Султана. ДП Акмолинской области

Подозреваемого 37-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС ОП Целиноградского района.

Досудебное расследование продолжается.