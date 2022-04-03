09:48 03.04.2022
Пьяный мужчина избил сотрудницу сауны в Косшы
Фото: Zakon.kz
Полицейские Акмолинской области задержали 37-летнего мужчину. Его водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство», сообщает Zakon.kz.
2 апреля в одной из саун Косшы произошел инцидент – посетитель избил администратора.
В полиции Акмолинской области сообщили, что гости заведения распивали спиртные напитки. В один момент 31-летняя женщина спустилась к мужчинам, чтобы разобраться с оплатой счета. Один из посетителей напал на женщину.
Полицейские нашли жителя Косшы и двоих жителей Нур-Султана.
При освидетельствовании на наличие алкоголя в крови у 44-летнего жителя Косшы и 36-летнего жителя Нур-Султана выявлено опьянение легкой и средней степени. Они водворены в медицинский вытрезвитель Нур-Султана.ДП Акмолинской области
Подозреваемого 37-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС ОП Целиноградского района.
Досудебное расследование продолжается.