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09:48 03.04.2022

Пьяный мужчина избил сотрудницу сауны в Косшы

Баня Косшы избиение Фото: Zakon.kz
Полицейские Акмолинской области задержали 37-летнего мужчину. Его водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство», сообщает Zakon.kz.

2 апреля в одной из саун Косшы произошел инцидент – посетитель избил администратора.

В полиции Акмолинской области сообщили, что гости заведения распивали спиртные напитки. В один момент 31-летняя женщина спустилась к мужчинам, чтобы разобраться с оплатой счета. Один из посетителей напал на женщину.

Полицейские нашли жителя Косшы и двоих жителей Нур-Султана.

При освидетельствовании на наличие алкоголя в крови у 44-летнего жителя Косшы и 36-летнего жителя Нур-Султана выявлено опьянение легкой и средней степени. Они водворены в медицинский вытрезвитель Нур-Султана.ДП Акмолинской области

Подозреваемого 37-летнего мужчину задержали и водворили в ИВС ОП Целиноградского района.

Досудебное расследование продолжается.

Данияр Кунафин
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