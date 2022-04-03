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10:19 03.04.2022

Добыт юбилейный Bitcoin под номером 19 000 000

19 млн биткоин Фото: pixabay
На текущий момент добыто 90,48% от общей эмиссии цифрового золота, которая ограничена 21 млн Bitcoin. Осталось «намайнить» 2 млн монет, сообщает Zakon.kz.

Согласно заложенному Сатоши Накамото алгоритму, вознаграждение сокращается на 50% каждые 210 000 блоков. Следующий процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты ожидается в 2024 году, сообщает iXBT.

Монету под номером 18 000 000 добыли 19 октября 2019 года. Предполагается, что к 2140 году вознаграждение за блок прекратит выпуск новых Bitcoin, а система вознаграждения майнеров будет полностью основана на комиссиях за транзакции.

Хотя данные показывают, что добыто 19 миллионов Bitcoin, никто точно не знает, сколько их на самом деле находится в обращении. Это связано с тем, что существует неизвестное количество недостижимых или потерянных монет, которые никогда не будут потрачены.

Однако Сатоши Накамото объяснил дилемму потерянных монет. Недоступные Bitcoin сделают криптоактив более дефицитным и, следовательно, более ценным.

Данияр Кунафин
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