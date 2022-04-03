Добыт юбилейный Bitcoin под номером 19 000 000

Согласно заложенному Сатоши Накамото алгоритму, вознаграждение сокращается на 50% каждые 210 000 блоков. Следующий процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты ожидается в 2024 году, сообщает iXBT.

Монету под номером 18 000 000 добыли 19 октября 2019 года. Предполагается, что к 2140 году вознаграждение за блок прекратит выпуск новых Bitcoin, а система вознаграждения майнеров будет полностью основана на комиссиях за транзакции.

Хотя данные показывают, что добыто 19 миллионов Bitcoin, никто точно не знает, сколько их на самом деле находится в обращении. Это связано с тем, что существует неизвестное количество недостижимых или потерянных монет, которые никогда не будут потрачены.

Однако Сатоши Накамото объяснил дилемму потерянных монет. Недоступные Bitcoin сделают криптоактив более дефицитным и, следовательно, более ценным.