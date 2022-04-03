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13:50 03.04.2022

Пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину спасли в Нур-Султане

Нур-Султан полиция Фото: ДП Нур-Султана
Столичные полицейские пытались вступить в диалог, но мужчина не шел на контакт и не подпускал к себе людей, сообщает Zakon.kz.

29-летний мужчина собирался спрыгнуть с моста по проспекту Кабанбай батыра. Сообщение об этом поступило в полицию в 07:22.

К моменту прибытия полицейских мужчина находился за перилами. Полицейские пытались вступить в диалог, но мужчина не шел на контакт и не подпускал к себе людей.

В один момент старший лейтенант Кайрат Куснеденов резко схватил и вытянул мужчину.

Несмотря на усилия мужчины вырваться, мы затащили его снова на мост. Для выяснения обстоятельств доставили его в Управление полиции района «Есиль».Кайрат Куснеденов

Причины поступка мужчины выясняются.

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