13:50 03.04.2022
Пытавшегося спрыгнуть с моста мужчину спасли в Нур-Султане
Фото: ДП Нур-Султана
Столичные полицейские пытались вступить в диалог, но мужчина не шел на контакт и не подпускал к себе людей, сообщает Zakon.kz.
29-летний мужчина собирался спрыгнуть с моста по проспекту Кабанбай батыра. Сообщение об этом поступило в полицию в 07:22.
К моменту прибытия полицейских мужчина находился за перилами. Полицейские пытались вступить в диалог, но мужчина не шел на контакт и не подпускал к себе людей.
В один момент старший лейтенант Кайрат Куснеденов резко схватил и вытянул мужчину.
Несмотря на усилия мужчины вырваться, мы затащили его снова на мост. Для выяснения обстоятельств доставили его в Управление полиции района «Есиль».Кайрат Куснеденов
Причины поступка мужчины выясняются.