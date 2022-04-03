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19:12 03.04.2022

Гроза, туман и сильный ветер ожидаются в Казахстане

улица Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах страны на 4 апреля, передает Zakon.kz.

На севере Мангистауской области ожидается гроза. На западе, северо-востоке области – пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный, днем на севере области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ветер южный, юго-западный, на юго-западе области ожидаются порывы 15-20 м/с.

Утром и днем в Атырауской области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Атырау днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15 м/с.

На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

На востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на юго-западе области, днем на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Уральске ветер юго-западный, западный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный, на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный, порывы 15-20 м/с.

Елена Беляева
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