Новый вариант «омикрон-штамма» зафиксировали в Китае

Как пишут РИА Новости со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний, его выявили 28 марта, после чего было проведено секвенирование генома.

В центре отметили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно будет узнать больше о новом подварианте.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 млн человек, умерли более 6,1 млн.