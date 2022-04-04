00:49 04.04.2022
Новый вариант «омикрон-штамма» зафиксировали в Китае
Фото: Zakon.kz
Новый подвариант BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний, его выявили 28 марта, после чего было проведено секвенирование генома.
В центре отметили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно будет узнать больше о новом подварианте.
По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 млн человек, умерли более 6,1 млн.