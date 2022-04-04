Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:49 04.04.2022

Новый вариант «омикрон-штамма» зафиксировали в Китае

медики Фото: Zakon.kz
Новый подвариант BA.1.1 обнаружили в городе Сучжоу в восточной китайской провинции Цзянсу, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на городской центр по контролю и профилактике заболеваний, его выявили 28 марта, после чего было проведено секвенирование генома.

В центре отметили, что потребуется время для анализов и сравнений, прежде чем можно будет узнать больше о новом подварианте.

По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусной инфекцией заразились почти 487 млн человек, умерли более 6,1 млн.

Елена Беляева
COVID-19
Агент иностранной разведки планировал покушение на президента Казахстана – КНБ
03.04.2022
18 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
03.04.2022
В Латвии заявили об остановке поставок российского газа в Прибалтику
03.04.2022
Житель Германии 87 раз сделал прививку от КВИ под разными документами
03.04.2022
Психолог дал совет для сохранения самообладания
03.04.2022
Главная Топ LIVE Все