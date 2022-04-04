Казахстан вернулся к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций

Так, по итогам 2021 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан (ПИИ) составил 23,7 млрд долларов, что на 37,7% выше, чем за 2020 год (17,2 млрд долларов).

Первая пятерка стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Казахстана осталась неизменна. Нидерланды, США, Швейцария, Россия и Китай уверенно держат лидерство с ростом объема вливаний от 25 до 92%. Доля инвестиций из вышеуказанных стран составляет 68,3% от общего объема привлеченных инвестиций.

В свою очередь, во второй части Топ-10 стран произошли значительные изменения. Бельгия сместила Великобританию с шестого места, показав значительный рост в 35,1%. Южная Корея с ростом в 73,2% переместилась с девятой на восьмую строчку, опередив французских инвесторов, которые замкнули десятку крупнейших доноров инвестиций. Турецкие инвесторы также обеспечили рост капиталовложений в республику на 87% и разместились на девятой позиции в рейтинге, также опередив Францию.

Топ-10 стран-инвесторов за 2021 год (в долларах США)

Нидерланды – 7 млрд; США – 2,8 млрд; Швейцария – 2,6 млрд; РФ – 1,9 млрд; Китай – 1,8 млрд; Бельгия – 1,06 млрд; Великобритания – 1,02 млрд; Южная Корея – 805,5 млн; Турция – 679,5 млн; Франция – 603,1 млн.

Что касается отраслей, то по итогам 2021 года в сельском, лесном и рыбном хозяйстве отмечен рост в 2,8 раза, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – в 2,6 раза, в информацию и связь инвестировано больше на 80,1%, а в электроснабжение на 68,3%. Значительный прирост также показали инвестиции в обрабатывающую промышленность. В прошлом году инвесторы вложили в данный сектор на 2 млрд долларов больше, чем в 2020-м, рост составил 65,4%.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, отвечающее за привлечение инвестиций, прогнозировало свыше 19 млрд долларов иностранных инвестиций к концу 2021 года.

В результате успешной реализации пула инвестиционных проектов и применяемой в Казахстане трехуровневой системы привлечения инвестиций «Посольства РК – центральные госорганы – региональные акиматы» страна вышла на показатели 2017-2019 годов.

Правительство Республики Казахстан постоянно работает над улучшением инвестиционного климата в соответствии с лучшими мировыми стандартами, придает большое значение созданию сильной и конкурентной среды для бизнеса. В данном направлении АО «НК «Kazakh Invest» выступает единым оператором по привлечению инвестиций, оказывающим комплекс мер по содействию инвесторам, в частности, по организации визитов в Казахстан, по определению источников финансирования и площадок для реализации проектов, по взаимодействию с местными бизнес-партнерами и консультационной поддержке при получении разрешительных и иных документов.

Фото: АО «НК «Kazakh Invest»

Данные факты подтверждает авторитетное международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s. Агентство объявило о сохранении суверенного кредитного рейтинга Республики Казахстан на уровне «BBB-», прогноз – «стабильный».