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Законодательство РК
11:33 04.04.2022

Зарплаты ветеринаров повысят в Казахстане

МСХ РК, ветврачи, заработные платы Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на правчасе в Мажилисе заявил о планах повысить заработную плату ветеринарам, передает корреспондент Zakon.kz.
На 1 апреля текущего года в среднем по республике на 33,4% повышена заработная плата ветеринарных специалистов за счет повышения тарифов за выполнение госзаказа. До конца года планируется дальнейшее увеличение до 60%.Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

В планах профильного ведомства также увеличить объемы платных видов услуг, оказываемых коммунальными ветеринарными предприятиями в тех местах, где отсутствует конкурентный сектор. Для этого повсеместно утверждаются тарифы на виды платных услуг.

С принятием соответствующих законов со следующего года предусматривается осуществить 50%-ную доплату по КГУ и 140%-ную доплату к базовому должностному окладу по КГП и КГУ. Также вводится выплата двух должностных окладов в качестве пособия для оздоровления. Мы считаем, что эти меры позволят в значительной степени повысить привлекательность и престижность профессии.Ербол Карашукеев

На сегодня же, по словам министра, ветврачи получают меньше всех в аграрном секторе. В настоящее время среднемесячная зарплата ветврачей в коммунальных предприятиях в зависимости от регионов разнится от 80 тыс. в Кызылординской области до 200 тыс. в Павлодарской области.

Средний возраст ветеринарных врачей по республике составляет 40-55 лет. Ветеринарный сектор, как заявил глава МСХ, испытывает недостаток в молодых высококвалифицированных кадрах.

Отсутствие возможности получения заработка, адекватного тенденциям современного общества, нелегкие условия труда, неразвитость инфраструктуры в сельской местности привели к непривлекательности профессии ветеринарного врача среди молодежи.Ербол Карашукеев

Ранее министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев заявил о необходимости создания единого дистрибьютора по закупу препаратов для обеспечения ветеринарной безопасности страны по типу «СК-Фармации».

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