11:27 04.04.2022
До 28 градусов тепла прогнозируют в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 апреля. Северо-западный циклон принесет в страну осадки, передает Zakon.kz.
Северные, западные, восточные регионы Казахстана будут находиться под влиянием северо-западного циклона. Циклон принесет в эти регионы осадки, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, в ночные часы – гололед. РГП «Казгидромет»
В южных и юго-восточных регионах республики ожидаются дожди и грозы.
Днем в этих районах столбики термометров достигнут отметки +20...+28°C. РГП «Казгидромет»