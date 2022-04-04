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11:27 04.04.2022

До 28 градусов тепла прогнозируют в Казахстане

тюльпаны, весна Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 апреля. Северо-западный циклон принесет в страну осадки, передает Zakon.kz.
Северные, западные, восточные регионы Казахстана будут находиться под влиянием северо-западного циклона. Циклон принесет в эти регионы осадки, преимущественно в виде дождя, усиление ветра, в ночные часы – гололед. РГП «Казгидромет»

В южных и юго-восточных регионах республики ожидаются дожди и грозы.

Днем в этих районах столбики термометров достигнут отметки +20...+28°C. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
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