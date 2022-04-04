11:39 04.04.2022
Cнята угроза подтопления с 340 населенных пунктов – МЧС
Фото: пресс-служба МЧС РК
За сутки на территории Казахстана сотрудники МЧС РК провели работы по откачке 144 тыс. 379 кубометров талых вод. В Западно-Казахстанской и Актюбинской областях эвакуировали 773 человека, сообщает Zakon.kz.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской областях уложили 7961 мешок с инертными материалами. В Западно-Казахстанской области провели ледорезные работы на реках.
Была снята угроза подтопления с 340 населенных пунктов и минимизирована опасность еще в 385 поселках.
пресс-служба МЧС РК
В ЗКО в аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства ДЧС Мангистауской и Атырауской областей в количестве 92 человек личного состава, 13 единиц техники, двух плавательных средств и шести мотопомп. На контроле находятся подтопленные 53 жилых дома в ЗКО и 57 дачных домов в Актюбинской области.МЧС РК
За сутки в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях эвакуировали 773 человека. Они были размещены в пунктах временной эвакуации и у родственников. Жертв и пострадавших нет.
Пресс-служба МЧС РК