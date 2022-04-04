Cнята угроза подтопления с 340 населенных пунктов – МЧС

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской областях уложили 7961 мешок с инертными материалами. В Западно-Казахстанской области провели ледорезные работы на реках.

пресс-служба МЧС РК

В ЗКО в аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства ДЧС Мангистауской и Атырауской областей в количестве 92 человек личного состава, 13 единиц техники, двух плавательных средств и шести мотопомп. На контроле находятся подтопленные 53 жилых дома в ЗКО и 57 дачных домов в Актюбинской области. МЧС РК

Была снята угроза подтопления с 340 населенных пунктов и минимизирована опасность еще в 385 поселках.

Пресс-служба МЧС РК

За сутки в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях эвакуировали 773 человека. Они были размещены в пунктах временной эвакуации и у родственников. Жертв и пострадавших нет.