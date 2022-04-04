Рост заболеваемости бешенством и бруцеллезом зафиксирован в Казахстане

Ерлан Барлыбаев сообщил, что ветеринарные мероприятия на местах в основном ограничиваются проведением профилактики за счет выделенных бюджетных средств.

Сегодня инспектора практически не спрашивают и не привлекают к ответственности за достоверность отчетов по незаразным болезням. Никто не занимается проведением биохимии крови для мониторинга состояния здоровья животных. А ведь это основа создания благоприятной эпизоотической обстановки. Поэтому в последние годы отмечается рост заболеваемости острыми и хроническими инфекционными болезнями животных, передающимися человеку. Председатель Комитета по аграрным вопросам Мажилиса РК Ерлан Барлыбаев

По словам Барлыбаева, повсеместно отмечаются вспышки бешенства и бруцеллеза, отсутствует положительная динамика в борьбе с этими заболеваниями. Например, число случаев заболевания бруцеллезом в 2020-2021 годах увеличилось на 2%, сибирской язвой сельхозживотных – в шесть раз, лептоспирозом – в пять раз, анаэробной энтеротоксемией – в пять раз, вирусной диареей и инфекционным ринотрахитом – на 113%.

Реализация программ по завозу импортного племенного поголовья скота также принесла нам немало проблем. В страну были завезены такие заболевания, как: инфекционный ринотрахеит, блютанг, нодулярный дерматит, болезнь Шмалленберга и вирусная диарея. Ерлан Барлыбаев

Депутат заявил, что инфекционные заболевания животных, падеж и вынужденный убой, снижение продуктивности в результате заболеваний, расходы на вакцинацию и лечение заболевших, а также карантинные мероприятия причиняют прямой экономический ущерб не только фермерам, но и в целом экономике страны, в том числе влияя на снижение экспортного потенциала отрасли.