Ажиотажа не должно быть – глава МСХ о ценах на овощи в Казахстане

Сезонный фактор имеет место. Если посмотреть статистику, у нас по ряду товаров, по социально значимым продуктам питания инфляция составила 12%. Это связано с тем, что приближается межсезонье, когда все запасы, которые у нас были с прошлого года, которые мы копили и в стабфондах, заканчиваются, и будет новая поставка продукции. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

Министр обещает, что скоро на полках появятся свежая капуста, а также картофель из Узбекистана.