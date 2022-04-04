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14:53 04.04.2022

Ажиотажа не должно быть – глава МСХ о ценах на овощи в Казахстане

Глава МСХ РК, цены на продукты, Ербол Карашукеев Фото: Zakon.kz
Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в кулуарах Мажилиса высказался о возможности роста цен на овощи, передает корреспондент Zakon.kz.
Сезонный фактор имеет место. Если посмотреть статистику, у нас по ряду товаров, по социально значимым продуктам питания инфляция составила 12%. Это связано с тем, что приближается межсезонье, когда все запасы, которые у нас были с прошлого года, которые мы копили и в стабфондах, заканчиваются, и будет новая поставка продукции.Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев

Министр обещает, что скоро на полках появятся свежая капуста, а также картофель из Узбекистана.

Основные продукты питания у нас есть – их запасов достаточно для того, чтобы покрыть внутреннюю потребность. Поэтому никакого ажиотажа не должно быть. По огурцам и помидорам в этом году ситуация противоположная, наоборот, дешевая продукция заходит. Недавно я в Туркестанской области был, встречался с тепличниками, они говорят, что очень много дешевой продукции поставляется из Узбекистана, Туркменистана. Они не успевают конкурировать с соседями, не могут.Ербол Карашукеев
Мадина Мамырханова
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