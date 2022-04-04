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21:49 04.04.2022

Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала Рамадана

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz.

Как сообщает Акорда, в начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамадан.

В марте текущего года Казахстан и Турция отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Главы государств с удовлетворением констатировали положительную динамику развития торгово-экономических связей. Токаев заявил о важности повышения объема двусторонней торговли до 5 млрд долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой перспективе.

Турецкий лидер выразил надежду, что запланированный в мае государственный визит президента Казахстана в Анкару позволит придать новый импульс развитию многоплановых отношений между двумя странами.

Президенты также обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Токаев высоко оценил эффективность миротворческих усилий президента Эрдогана по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.

Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Эрдоган Реджеп Тайип
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