12:34 05.04.2022
Коронавирусная инфекция отступила – глава Минздрава
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В кулуарах правительства министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала о текущей ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
Коронавирусная инфекция отступила. Вы это видите. В сутки 10-15 случаев регистрируется. При этом в сутки проводится 15 тыс. ПЦР-исследований и обнаруживаются положительные результаты по 10-15 случаям. Это говорит о том, что сегодня эпидемиологическая ситуация удовлетворительная. Действительно, болезнь отступила. Заболеваемость снизилась. Мы ориентируемся не только на ПЦР-исследования, но и обязательно мониторим обращения в скорую помощь, поликлиники. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Про данным министра, в настоящее время в ковидных стационарах лечатся более 200 пациентов, в реанимациях – 20 человек.
При этом мы рекомендуем в местах скопления людей носить маски, учитывая, что в мире ситуация неспокойна. Вы видите, в Китае идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, связанный с «Омикроном». В некоторых европейских странах идет рост. Но в целом, по данным ВОЗ, за последнюю неделю общий показатель идет на снижение. В РК все спокойно, поэтому мы все ограничительные меры сняли, но контроль, надзор по границе остается: кто заходит к нам в страну, всех проверяем, обязательно должна быть вакцинация и отрицательный ПЦР-тест. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Также министр добавила, что Минздрав рекомендует гражданам для защиты от коронавируса вакцинироваться или ревакцинироваться.
Обязательно бустерную дозу необходимо получать, вакцинацию, ревакцинацию. Все виды вакцин вам доступны. И защищаться нужно. Прогнозируют, в том числе ВОЗ, появление нового штамма или переход коронавируса в более легкую форму, наподобие сезонного вирусного заболевания. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният