Коронавирусная инфекция отступила – глава Минздрава

Коронавирусная инфекция отступила. Вы это видите. В сутки 10-15 случаев регистрируется. При этом в сутки проводится 15 тыс. ПЦР-исследований и обнаруживаются положительные результаты по 10-15 случаям. Это говорит о том, что сегодня эпидемиологическая ситуация удовлетворительная. Действительно, болезнь отступила. Заболеваемость снизилась. Мы ориентируемся не только на ПЦР-исследования, но и обязательно мониторим обращения в скорую помощь, поликлиники. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Про данным министра, в настоящее время в ковидных стационарах лечатся более 200 пациентов, в реанимациях – 20 человек.

При этом мы рекомендуем в местах скопления людей носить маски, учитывая, что в мире ситуация неспокойна. Вы видите, в Китае идет рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, связанный с «Омикроном». В некоторых европейских странах идет рост. Но в целом, по данным ВОЗ, за последнюю неделю общий показатель идет на снижение. В РК все спокойно, поэтому мы все ограничительные меры сняли, но контроль, надзор по границе остается: кто заходит к нам в страну, всех проверяем, обязательно должна быть вакцинация и отрицательный ПЦР-тест. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Также министр добавила, что Минздрав рекомендует гражданам для защиты от коронавируса вакцинироваться или ревакцинироваться.