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15:10 05.04.2022

Пыльная буря, гроза, дождь – прогноз погоды в Казахстане на 6 апреля

дорога, тучи, дождь Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 6 апреля. По стране ожидаются пыльная буря, дождь, гроза, туман, передает Zakon.kz.
На западе, севере, в центре, на юге и в горных районах с прохождением фронтальных разделов пройдет дождь. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, западе – туман, на юго-западе – пыльная буря, на юге, в горных районах – гроза. РГП «Казгидромет»

В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют грозу, ночью и утром в горных районах ветер, порывы 15-20 м/с.

На севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, на западе, севере, юго-востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

На юго-востоке Костанайской области – туман, днем на севере области усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере Акмолинской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на юге области – туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью и утром на юге области – туман.

Днем на юге и востоке Атырауской области, на западе Западно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем на востоке Кызылординской области – гроза, в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на западе, в центре Актюбинской области – туман.

Днем на севере Карагандинской области, на западе Восточно-Казахстанской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Анастасия Стативкина
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