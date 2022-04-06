12:16 06.04.2022
В ВОЗ признали долгое горевание психическим расстройством
Фото: pixabay
Длительным горем психиатры признали состояние, когда через год после перенесенной утраты люди все еще погружены в тоску, зациклены на переживаниях и не могут вернуться к прежней жизни, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте ВОЗ, расстройство было включено в Международную статистическую классификацию болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).
Такое нарушение в психическом состоянии человека вызывает значительное ухудшение в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных сферах жизнедеятельности.
Отмечается, что если реакция психики на произошедшее горе сохраняется в течение нетипично длительного периода времени (более 6 месяцев) и явно превышает ожидаемые социальные, культурные или религиозные нормы для жизни и состояния человека, то следует расценивать данное состояние как психическое расстройство. Также рекомендуется предлагать людям врачебную помощь.
Отмечается, что продолжительное расстройство от пережитого горя чаще встречается у женщин.