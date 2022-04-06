Минздрав РК расторгает договоры с поставщиками лекарств из Украины

Вопрос подняла депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова. Она поинтересовалась, как Минздравом планируется бесперебойное лекарственное обеспечение пациентов.

Геополитическая ситуация очень сложная, но благо, почти 94% лекарственных препаратов было закуплено. На сегодняшний день поставлены 50% от всего объема лекарственных препаратов в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня лекарственные препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины: от всего объема 1,6% – 25 наименований лекарственных препаратов – поставлялось из Украины. В начале года поставщики из Украины нам поставили лекарственные препараты от 40% до 70% от этого объема. На сегодняшний день заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке сейчас расторгаем договоры и проводим на оставшиеся объемы конкурсы. До 1 июля мы эти конкурсные мероприятия закончим и обеспечим лекарственными препаратами. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Также глава Минздрава сообщила, что ведомство сейчас пересматривает индексацию предельных цен лекарственных препаратов.

Что касается складов «СК-Фармации», то, по словам министра, логистика системно отработана: из складов Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Актобе в регионы лекарственные препараты доставляются за сутки.