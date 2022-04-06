12:26 06.04.2022
Минздрав РК расторгает договоры с поставщиками лекарств из Украины
Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в Мажилисе высказалась о трудностях поставки лекарств из Украины. Минздрав в одностороннем порядке сейчас расторгает ранее заключенные договоры и проводит на оставшиеся объемы дополнительные конкурсы, передает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос подняла депутат Мажилиса Парламента РК Зарина Камасова. Она поинтересовалась, как Минздравом планируется бесперебойное лекарственное обеспечение пациентов.
Геополитическая ситуация очень сложная, но благо, почти 94% лекарственных препаратов было закуплено. На сегодняшний день поставлены 50% от всего объема лекарственных препаратов в склады и хабы «СК-Фармации», и до конца июня лекарственные препараты для лечения пациентов имеются. Что касается Украины: от всего объема 1,6% – 25 наименований лекарственных препаратов – поставлялось из Украины. В начале года поставщики из Украины нам поставили лекарственные препараты от 40% до 70% от этого объема. На сегодняшний день заводы закрыты, и мы в одностороннем порядке сейчас расторгаем договоры и проводим на оставшиеся объемы конкурсы. До 1 июля мы эти конкурсные мероприятия закончим и обеспечим лекарственными препаратами.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Также глава Минздрава сообщила, что ведомство сейчас пересматривает индексацию предельных цен лекарственных препаратов.
Что касается складов «СК-Фармации», то, по словам министра, логистика системно отработана: из складов Алматы, Нур-Султана, Шымкента и Актобе в регионы лекарственные препараты доставляются за сутки.