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Законодательство РК
14:39 06.04.2022

В колледжи Казахстана будут принимать по-новому

Абитуриенты, колледжи, поступление Фото: Zakon.kz\Павел Михеев
Вступительные экзамены в колледжах Казахстана будут проводиться по педагогическим, медицинским и специальностям, требующим творческой подготовки, сообщила на брифинге директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова, передает Zakon.kz.
Остановлюсь на особенностях приема в колледжи в новом учебном году. Прием документов начинается с 20 июня через портал электронного правительства и непосредственно в колледже. У каждого абитуриента имеется возможность выбрать до 4 специальностей и 4 колледжей. При этом возможность изменения выбора можно будет осуществлять три раза. Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

По ее словам, вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским и специальностям, требующим творческой подготовки. По всем другим специальностям экзамены отменены.

Директор добавила, что поступающие на рабочие специальности проходят собеседование, поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавра – участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу.

Новшеством приема является внедрение порогового балла для поступления на педагогические специальности до 4 баллов и написание эссе. Такие меры приняты ввиду высокого конкурса на педагогические специальности – на одно место до 7 человек. Насымжан Оспанова

Глава департамента напомнила, что ранее в министерстве устанавливали сроки обучения по различным квалификациям – от двух до четырех лет, но на сегодня эта норма была исключена из закона «Об образовании».

Теперь это будет зависеть от конкретных образовательных программ и необходимых результатов обучения. Сегодня колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ, сроки обучения, то есть подготовка специалистов будет соответствовать требованиям рынка труда.Насымжан Оспанова
Айша Тулеубекова
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