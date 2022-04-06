В колледжи Казахстана будут принимать по-новому

Остановлюсь на особенностях приема в колледжи в новом учебном году. Прием документов начинается с 20 июня через портал электронного правительства и непосредственно в колледже. У каждого абитуриента имеется возможность выбрать до 4 специальностей и 4 колледжей. При этом возможность изменения выбора можно будет осуществлять три раза. Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

По ее словам, вступительные экзамены будут проводиться по педагогическим, медицинским и специальностям, требующим творческой подготовки. По всем другим специальностям экзамены отменены.

Директор добавила, что поступающие на рабочие специальности проходят собеседование, поступающие на специальности среднего звена и прикладного бакалавра – участвуют в конкурсе на обучение по госзаказу.

Новшеством приема является внедрение порогового балла для поступления на педагогические специальности до 4 баллов и написание эссе. Такие меры приняты ввиду высокого конкурса на педагогические специальности – на одно место до 7 человек. Насымжан Оспанова

Глава департамента напомнила, что ранее в министерстве устанавливали сроки обучения по различным квалификациям – от двух до четырех лет, но на сегодня эта норма была исключена из закона «Об образовании».