16:24 06.04.2022
Первая за два года линейка пройдет 25 мая в школах Казахстана
Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса сообщил, что линейки по случаю окончания учебного года в этом году проведут для всех школьников страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы планируем, если ничего не изменится, линейка будет 25 мая у школьников. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов
Судя по словам министра, последний звонок прозвенит для всех учащихся школ.
С начала пандемии коронавируса торжественные линейки по случаю окончания учебного года проводили только для выпускных 9 и 11 классов. А для учащихся остальных классов проводили в онлайн-режиме классные часы.