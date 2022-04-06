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16:24 06.04.2022

Первая за два года линейка пройдет 25 мая в школах Казахстана

завершение школы Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса сообщил, что линейки по случаю окончания учебного года в этом году проведут для всех школьников страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы планируем, если ничего не изменится, линейка будет 25 мая у школьников. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Судя по словам министра, последний звонок прозвенит для всех учащихся школ.

С начала пандемии коронавируса торжественные линейки по случаю окончания учебного года проводили только для выпускных 9 и 11 классов. А для учащихся остальных классов проводили в онлайн-режиме классные часы.

Мадина Мамырханова
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