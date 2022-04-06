Первая за два года линейка пройдет 25 мая в школах Казахстана

Мы планируем, если ничего не изменится, линейка будет 25 мая у школьников. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Судя по словам министра, последний звонок прозвенит для всех учащихся школ.

С начала пандемии коронавируса торжественные линейки по случаю окончания учебного года проводили только для выпускных 9 и 11 классов. А для учащихся остальных классов проводили в онлайн-режиме классные часы.