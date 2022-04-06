Бибисара Асаубаева попала в Книгу рекордов Гиннесса

Асаубаева заняла первое место в «блице» и стала самой молодой шахматисткой в истории мировых шахмат среди женщин. Как сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры РК, достижение было зафиксировано за победу шахматистки на чемпионате мира по блицу в Польше 30 декабря 2021 года.

В этом же чемпионате девушка заняла второе место по быстрым шахматам (Рапид).

В решающих партиях казахстанская чемпионка обыграла опытного грузинского шахматиста – гроссмейстера Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с победителем международного чемпионата, гроссмейстером Александрой Костенюк.

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