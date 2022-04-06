Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:12 06.04.2022

Бибисара Асаубаева попала в Книгу рекордов Гиннесса

шахматы Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры РК
Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева в свои 17 лет стала самой молодой чемпионкой мира и получила специальный сертификат Книги мировых рекордов Гиннесса, передает Zakon.kz.

Асаубаева заняла первое место в «блице» и стала самой молодой шахматисткой в истории мировых шахмат среди женщин. Как сообщили в Комитете по делам спорта и физической культуры РК, достижение было зафиксировано за победу шахматистки на чемпионате мира по блицу в Польше 30 декабря 2021 года.

В этом же чемпионате девушка заняла второе место по быстрым шахматам (Рапид).

В решающих партиях казахстанская чемпионка обыграла опытного грузинского шахматиста – гроссмейстера Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с победителем международного чемпионата, гроссмейстером Александрой Костенюк.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.

Ирина Лукичева
Казахстан
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Изнасилование и ограбление в Алматинской области – женщина опознала преступника
05.04.2022
Пенсии и пособия проиндексируют в Казахстане
06.04.2022
Глава Генштаба США предупредил о растущей угрозе конфликта великих держав
06.04.2022
Снег, сильный дождь и гроза – прогноз погоды в Казахстане на 7-9 апреля
06.04.2022
Главная Топ LIVE Все