Заблудившегося в лесу мужчину нашли акмолинские полицейские

Как сообщает пресс-служба МВД РК, инцидент произошел 5 апреля. На поиски мужчины был ориентирован личный состав Зерендинского районного отдела полиции.

5 апреля сельчанин стал прибираться на своем скотном дворе и вывел лошадей на улицу. Закончив уборку, зерендинец не нашел их и отправился на поиски. Однако поиски затянулись, и он заблудился в густом лесном массиве. Ночевать мужчине пришлось в лесу. Все это время Нурлана Моряковича искали более 50 человек: полицейские, в том числе двое кинологов со служебно-розыскными собаками, спасатели, егери, родственники мужчины, представители местных исполнительных органов. Поиски не прекращались и ночью, – говорится в сообщении.

Как уточняется, телефон мужчины находился вне зоны действия сети, поэтому связь с ним была потеряна. Лишь 6 апреля около 11:00 мужчину нашли в одном из лесных массивов в радиусе 5 км от села Зеренда.

Отмечается, что убежавших лошадей сельчанин нашел. А ночью грелся у костра. Сейчас жизни и здоровью акмолинца ничего не угрожает.