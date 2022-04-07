Казахстан отправит на Сурдлимпийские игры 67 спортсменов

В период с 1 по 15 мая 2022 года в бразильском городе Кашиас-ду-Сул пройдут ХХIV летние Сурдлимпийские (или Дефлимпийские) игры.

В этом году в Казахстане строго подошли к формированию состава команды.

В Комитете по делам физкультуры и спорта Министерства культуры и спорта в ответ на запрос Zakon.kz сообщили, что на Дефлимпиаду отправят только тех атлетов, кто имеет наивысшие шансы на выигрыш медалей.

Таким образом, от Казахстана на соревнования поедут 67 спортсменов, наша страна будет представлена в восьми видах спорта.

Анализ спортсменов провели старшие тренеры Казахстана по видам спорта, которые обеспечивают планирование работы, осуществляют отбор перспективных спортсменов, организацию и проведение спортивных мероприятий и учебно-тренировочного процесса, анализируют ее результаты и эффективность. Комитет по делам физкультуры и спорта МКС РК

Для подготовки спортсменов государство профинансировало учебно-тренировочные сборы.

В комитете отметили, что спортсмены ежегодно принимают участие в международных соревнованиях согласно календарному и финансовому плану в рамках установленных лимитов, а также обеспечиваются медико-восстановительными средствами.

На предыдущей Дефлимпиаде, прошедшей в 2017 году в турецком Саммуне, Казахстан представили 50 спортсменов с нарушением слуха. Наши сурдлимпийцы завоевали семь медалей – одну золотую, одну серебряную и пять бронзовых.

Согласно поправкам 2017 года, победителям, призерам и занявшим с 4 по 6 места на Сурдлимпийских играх, выплачиваются премии из резерва Правительства в размере, равном премиям для призеров и вошедших в Топ-6 спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Таким образом, спортсмены-сурдлимпийцы и их тренеры за победу на Сурдлимпийских играх-2022 будут получать от государства денежное поощрение в размере 250 тысяч долларов, за второе место – 150 тысяч долларов, за третье – 75 тысяч, за четвертое – 30 тысяч, за пятое – 10 тысяч и за шестое – 5 тысяч долларов.

Аналогичные суммы поощрений до настоящего времени получали спортсмены, участвующие в летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских играх.

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам +100% к первому пополнению.