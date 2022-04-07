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08:34 07.04.2022

Япония не станет вводить эмбарго на импорт угля из России

Япония Россия Фото: pixabay
Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов. Однако дипломаты ЕС не смогли согласовать пакет, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии не станет вводить эмбарго на поставки угля из России в рамках ужесточения санкций в свете событий в Украине, сообщает РИА Новости.

Объем импортируемого угля из России в Японию составляет около 15% от общего.

Стало известно, что Япония не станет вводить эмбарго на его импорт в связи с риском повышения цен на данный энергоресурс в том случае, если российский товар будет элиминирован с международного рынка.

Еврокомиссия ранее предложила пятый пакет санкций в отношении России, который состоит из шести элементов, среди них – запрет на импорт угля, ограничения против четырех банков, а также запреты в транспортном секторе.

Однако накануне дипломатам ЕС не удалось согласовать новый пакет санкций против РФ и договориться о запрете импорта российского угля.

Данияр Кунафин
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