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Законодательство РК
09:10 07.04.2022

В Павлодаре ребенок отравился антидепрессантами – фармацевт перепутала препараты

лекарства Фото: pixabay
В Павлодаре фармацевт перепутала лекарства. В результате ребенок отравился антидепрессантами, передается Zakon.kz.
Женщина в одной из аптек по улице Лермонтова купила по выписанному врачом рецепту лекарство для ребенка 2019 года рождения. После приема лекарства малолетний стал плохо себя чувствовать, появилась рвота. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенок был госпитализирован в больницу с диагнозом «отравление антидепрессантами».Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как выяснили полицейские, фармацевт ошиблась и продала женщине лекарство не по назначению.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником».

Анастасия Стативкина
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