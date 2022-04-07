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11:31 07.04.2022

Полицейский спас мужчину в Актау – видео восхитило пользователей Сети

актау, полицейский, спасение, мужчина, видео, восхищение Фото: Zakon.kz
В Актау сотрудник батальона патрульной полиции оказал мужчине первую медицинскую помощь. Видео распространили в соцсетях – оно восхитило пользователей Сети, передает Zakon.kz.

  • «Браво!»

  • «Молодец!»

  • «Дитя народа!»

  • «Красавчик! Респект!», – написали под публикацией.

Как сообщили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 6 апреля утром в 15 микрорайоне.

Перед ЖК «Таншолпан» мужчина потерял сознание. В тот момент сотрудник батальона патрульной полиции Еркебулан Кенган дежурил на пешеходном переходе и увидел случившееся. Он сразу же подошел к мужчине и оказал первую медицинскую помощь. После чего вызвал скорую помощь и мужчину доставили в больницу.Пресс-служба ДП Мангистауской области
Динара Халдарова
Актау Мангистауская область
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