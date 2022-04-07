11:31 07.04.2022
Полицейский спас мужчину в Актау – видео восхитило пользователей Сети
Фото: Zakon.kz
В Актау сотрудник батальона патрульной полиции оказал мужчине первую медицинскую помощь. Видео распространили в соцсетях – оно восхитило пользователей Сети, передает Zakon.kz.
«Браво!»
«Молодец!»
«Дитя народа!»
«Красавчик! Респект!», – написали под публикацией.
Как сообщили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 6 апреля утром в 15 микрорайоне.
Перед ЖК «Таншолпан» мужчина потерял сознание. В тот момент сотрудник батальона патрульной полиции Еркебулан Кенган дежурил на пешеходном переходе и увидел случившееся. Он сразу же подошел к мужчине и оказал первую медицинскую помощь. После чего вызвал скорую помощь и мужчину доставили в больницу.Пресс-служба ДП Мангистауской области