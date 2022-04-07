Туман, снег, дождь – прогноз погоды в Казахстане на 8 апреля
На востоке страны сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге – гроза, пыльная буря. РГП «Казгидромет»
В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют усиление ветра, ночью и утром на юге – туман.
В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра, ночью на западе, севере – гололед, ночью и утром на юге – туман.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области – усиление ветра.
Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области – усиление ветра, на севере с пыльной бурей.
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области – туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра.
Днем на северо-востоке Мангистауской области – усиление ветра.
Днем на большей части Атырауской области – усиление ветра.
Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области – туман, днем на юге, в центре – усиление ветра.
На востоке Костанайской области – туман, гололед, на севере усиление ветра.
Днем на севере, востоке Павлодарской области – усиление ветра.
На севере, востоке, в центре Карагандинской области – туман, на юго-востоке усиление ветра.
На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области – усиление ветра.
Днем в центре, на юге Кызылординской области – усиление ветра, в центре с пыльной бурей.
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – усиление ветра.