Туман, снег, дождь – прогноз погоды в Казахстане на 8 апреля

На востоке страны сильные осадки. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге – гроза, пыльная буря. РГП «Казгидромет»

В Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют усиление ветра, ночью и утром на юге – туман.

В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра, ночью на западе, севере – гололед, ночью и утром на юге – туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области – усиление ветра.

Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области – усиление ветра, на севере с пыльной бурей.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области – туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра.

Днем на северо-востоке Мангистауской области – усиление ветра.

Днем на большей части Атырауской области – усиление ветра.

Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области – туман, днем на юге, в центре – усиление ветра.

На востоке Костанайской области – туман, гололед, на севере усиление ветра.

Днем на севере, востоке Павлодарской области – усиление ветра.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области – туман, на юго-востоке усиление ветра.

На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области – усиление ветра.

Днем в центре, на юге Кызылординской области – усиление ветра, в центре с пыльной бурей.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – усиление ветра.