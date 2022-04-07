Казахстанцы будут получать SMS-уведомление об истечении срока действия их документов

SMS-уведомление будет следующего содержания: «Sizdin jeke kualiginizdin jaramdylyq merzimi 30 kunnen keıin aıaqtalady, HQKO-ga habarlasynyz/Srok Vashego udostovereniya istekaet cherez 30 dnei, obratites v CON».

Для получения sms-уведомлений при получении государственных услуг необходимо в личном кабинете на портале «Электронного правительства» (eGov.kz) обязательно указать свой номер мобильного телефона.

За недействительное от 10 дней до 1 месяца удостоверение личности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца – штраф в размере 7 МРП (21 441 тенге).