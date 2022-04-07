15:54 07.04.2022
Казахстанцы будут получать SMS-уведомление об истечении срока действия их документов
Фото: pxhere
Казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на мобильный телефон SMS-уведомление, передает Zakon.kz.
SMS-уведомление будет следующего содержания: «Sizdin jeke kualiginizdin jaramdylyq merzimi 30 kunnen keıin aıaqtalady, HQKO-ga habarlasynyz/Srok Vashego udostovereniya istekaet cherez 30 dnei, obratites v CON».
Для получения sms-уведомлений при получении государственных услуг необходимо в личном кабинете на портале «Электронного правительства» (eGov.kz) обязательно указать свой номер мобильного телефона.
За недействительное от 10 дней до 1 месяца удостоверение личности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца – штраф в размере 7 МРП (21 441 тенге).