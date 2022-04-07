В Таразе мошенник заказал тысячу плиток шоколада и скрылся

В полицию обратилась 59-летняя женщина, рассказав, что ее обманул покупатель. Мужчина заказал у нее 1 тыс. плиток шоколада, но, не оплатив за него, скрылся. Ущерб составил 450 тыс. тенге.

Полиция задержала 34-летнего жителя села Аса. Он дал признательные показания. Оперативники изъяли вещественные доказательства. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».