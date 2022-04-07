Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:36 07.04.2022

В Таразе мошенник заказал тысячу плиток шоколада и скрылся

мошенник заказал шоколад Фото: pixabaу
В Таразе мужчина обманул предпринимательницу, заказав партию шоколада на 450 тыс. тенге. По данному факту начато досудебное расследование, передает Zakon.kz.

В полицию обратилась 59-летняя женщина, рассказав, что ее обманул покупатель. Мужчина заказал у нее 1 тыс. плиток шоколада, но, не оплатив за него, скрылся. Ущерб составил 450 тыс. тенге.

Полиция задержала 34-летнего жителя села Аса. Он дал признательные показания. Оперативники изъяли вещественные доказательства. Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

Оксана Житникова
Тараз
Казахстан снимет ограничения по пересечению сухопутной границы с тремя странами
06.04.2022
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и восьми областях РК
06.04.2022
Тренер Головкина дал прогноз на бой с Муратой
06.04.2022
Узбекистан отменил заявку казахстанской авиакомпании на полеты в Самарканд
06.04.2022
Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области
07.04.2022
Главная Топ LIVE Все