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08:00 08.04.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на четыре заболевших коронавирусной инфекцией больше, чем днем ранее. Заражения выявили в семи регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 7,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 0,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 3,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 265 случаев.

40 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 9,

  • в Алматы – 15,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 8,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 404 человека.

Данияр Кунафин
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