Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 8 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 7,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 3,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 265 случаев.
40 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 9,
в Алматы – 15,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 2,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 8,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 404 человека.