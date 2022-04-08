Анна Данилина вышла в четвертьфинал Charleston Open

В первом круге парных состязаний казахстанско-белорусский дуэт сумел обыграть Терезу Михаликову (Словакия) и Квету Пешке (Чехия) – 6:3, 6:3. Для выхода в четвертьфинал Анне и Александре понадобилось более часа игрового времени, при котором они два раза подали на вылет и сделали три двойные ошибки.

Теперь на пути к полуфиналу их ждут первые номера Charleston Open – Каролин Долихайд (США) и Шуай Жанг (Китай). Эта встреча пройдет рано утром 9 апреля.

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