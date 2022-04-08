Италия открывает прямое авиасообщение с Казахстаном

О дате открытия прямого рейса между Казахстаном и Италией рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Италии в РК Марко Альберти.

В конце мая будет налажено регулярное авиасообщение между Алматы и Миланом. Прямой рейс Милан – Алматы – Милан будет выполняться на регулярной основе с конца мая 2022 года частной итальянской компанией-лоукостером. Казахстанцы снова могут подавать документы на туристическую визу в посольство. Для въезда в Италию нужен только ПЦР-тест, нет обязательных требований по наличию паспорта вакцинации. Я вижу, что Алматы и Милан во многом похожи. Это две неофициальные столицы культуры, моды, бизнеса в своих странах, сотрудничество двух мегаполисов только усилится с открытием этого рейса. Посол Италии в Казахстане Марко Альберти

Отметим, что планы по открытию прямого рейса между Миланом и Алматы обсуждались в 2021 году, авиарейс между Миланом и Нур-Султаном планировали запустить еще в 2019 году. 6 декабря 2017 года между Комитетом гражданской авиации Казахстана и авиационными властями Италии был подписан Меморандум о взаимопонимании, согласно которому авиакомпании обеих сторон получили право выполнять по 7 регулярных рейсов в неделю между двумя странами. Однако планам по открытию рейсов помешала пандемия коронавируса.

Кроме того, Италия намерена усиливать творческие, культурные связи с Казахстаном, а также активизировать бизнес-контакты. Казахстанские музыканты получат возможность обучаться в итальянских музыкальных вузах – уже подписано соглашение между Кремонским музеем скрипки и Казахстанским университетом искусств об обучении для отправки двух молодых казахстанцев в Италию. В мае намечены концерт первой скрипки миланской Ла Скала Лауры Марзадори в Нур-Султане и открытие Итальянского института культуры в Алматы – первого в Центральной Азии.