Казахстанцы сыграют в трех полуфиналах АТР-Тура

Все три казахстанских теннисиста получили возможность сыграть за выход в финальную часть своих турниров. Андрей Голубев в паре с французом Фабрисом Мартеном на турнире ATP 250 в Маракеше обыграли марокканцев Эллиота Беншетрита и Ламина Уахаба — 6:3, 7:6 (7:4). Соперниками Андрея и Фабриса в полуфинале будут Андреа Вавассори (Италия) и Ян Зелиньски (Польша).

Фото: ktf.kz

На этих же соревнованиях Александр Недовесов с пакистанцем Айсамом уль-Хак Куреши прошли в полуфинал, переиграв итальянскую пару Марко Чеккинато и Лоренцо Музетти, – 7-5, 6-3. Далее на их пути Рафаель Матос (Бразилия) и Давид Вега Эрнандес (Испания).

Фото: Instagram/grigor.77

Продолжает радовать своих поклонников уроженец Темиртау Григорий Ломакин, который с недавних пор начал выступать на турнирах ATP. Молодой казахстанец в четвертьфинале Mexico City Open вместе с россиянином Евгением Донским победили первых сеяных данного турнира Николаса Баррьентоса (Колумбия) и Мигеля-Анхеля Рейеса-Варелу (Мексика) – 1:6, 6:4, 10:6.

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