Ученые из Сингапура создали многоразовую бумагу

Для создания такого вида бумаги исследователи используют пыльцу растений, пишет издание hi-news.ru.

Выбор этого сырья не случаен, так как пыльца восстанавливается сама, и ее добыча не наносит природе никакого вреда.

Также аллергикам нечего боятся, так как при производстве бумаги в используемом сырье не остается ни одного раздражающего компонента, который способен вызвать аллергию.

У производства многоразовой бумаги масса плюсов:

не наносит вреда окружающей среде;

многоразовая;

гипоаллергенность;

пригодность для печати.

Из минусов только то, что при печати на ней нарушается цветопередача.

Хотя бумага из целлюлозы тоже не отличается идеальным исполнением. Поэтому этот недостаток легко устраняется настройками принтера.

Самое главное преимущество бумаги из пыльцы в том, что ее производство сможет остановить многочисленную вырубку лесов и прекратить использование процесса отбеливания бумаги при помощи токсичных веществ.