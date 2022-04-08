Германия рассчитывает до конца года отказаться от российской нефти

Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от российской нефти. Надеюсь, что мы в течение года этого добьемся. Что касается газа, то сначала нужно выстроить необходимую инфраструктуру, – приводит ТАСС слова Шольца.

Он отметил, что без необходимой инфраструктуры «невозможно из других стран импортировать газ в тех объемах», в каких нуждается Германия. В эту сферу теперь будут нацелены серьезные инвестиции.

По словам канцлера, правительство делает «все возможное», чтобы сократить зависимость от газа из РФ.

Отметим, что Верхняя палата парламента Германии приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в подземных хранилищах страны. Как отмечается, такое решение направлено на то, чтобы избежать накопления складских мощностей и создать стимул для заполнения забронированных складских мощностей.

Закон вступит в силу 1 мая.