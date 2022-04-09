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08:00 09.04.2022

Число заболевших COVID-19 в Казахстане за сутки уменьшилось

Тест на COVID-19 Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки зарегистрировано на шесть заболевших коронавирусной инфекцией меньше, чем днем ранее. Заражения выявили в пяти регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 3,

  • в Алматы – 8,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 1,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 0,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 279 случаев.

98 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 24,

  • в Шымкенте – 41,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 2,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 12,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 2,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 290 502 человека.

Константин Вноровский
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