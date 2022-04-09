Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:13 09.04.2022

Шквал, гроза и туман ожидаются в Казахстане

дорога Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане и девяти областях страны объявлено штормовое предупреждение на 10 апреля, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане днем синоптики прогнозируют ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Днем в южной половине области – гроза. Ветер северо-западный, днем в южной половине области 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области – туман.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи – гроза, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в центре и на севере Кызылординской области – гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области – гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области – порывы 18 м/с.

На западе Карагандинской области – гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ветер восточный, порывы 18 м/с.

Днем на юге, юго-западе Костанайской области – гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, западе области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Костанае днем ветер восточный, юго-восточный, порывы 15 м/с.

Днем в Акмолинской области – ветер восточный, юго-восточный, 15-20 м/с. В Кокшетау днем ветер восточный, порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ветер восточный с переходом на южный, на севере, юго-западе области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ветер восточный с переходом на южный, порывы 15-20 м/с.

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
Доллар и рубль: итоги вечерних торгов
08.04.2022
ЧП на ТЭЦ-2 в Петропавловске: названа предварительная причина обрушения дымовой трубы
08.04.2022
Срок уплаты ряда налогов и платежей истекает 11 апреля
08.04.2022
Мажилисмены встретились с жителями подтопленных районов трех областей
08.04.2022
Сход лавин, пыльная буря, туман и ветер ожидаются в Казахстане
08.04.2022
Главная Топ LIVE Все