Шквал, гроза и туман ожидаются в Казахстане

В Нур-Султане днем синоптики прогнозируют ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается туман. Днем в южной половине области – гроза. Ветер северо-западный, днем в южной половине области 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области – туман.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи – гроза, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем в центре и на севере Кызылординской области – гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный днем в центре области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области – гроза. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области – порывы 18 м/с.

На западе Карагандинской области – гроза. Ветер восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем ветер восточный, порывы 18 м/с.

Днем на юге, юго-западе Костанайской области – гроза. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, западе области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Костанае днем ветер восточный, юго-восточный, порывы 15 м/с.

Днем в Акмолинской области – ветер восточный, юго-восточный, 15-20 м/с. В Кокшетау днем ветер восточный, порывы 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ветер восточный с переходом на южный, на севере, юго-западе области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ветер восточный с переходом на южный, порывы 15-20 м/с.