Борис Джонсон в Киеве: Великобритания продолжит усиливать санкции в отношении России

Сегодня я встретился с моим другом президентом Зеленским в Киеве в знак нашей непоколебимой поддержки народа Украины. Мы представляем новый пакет финансовой и военной помощи, который является свидетельством нашей приверженности борьбе его страны, – написал Джонсон в Instagram.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига сообщил о том, что по итогам встречи глав государств Великобритания направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов. Кроме того, Джонсон планирует предоставить Зеленскому кредитные гарантии на дополнительные 500 млн долларов по линии Всемирного банка.

Это была более чем плодотворная встреча. Уверены – должны еще сильнее давить на Россию, принуждая ее к миру. Спасибо за действенные санкционные меры, за укрепление обороноспособности Украины. Западные демократические государства должны следовать примеру Великобритании. Мы рассчитываем на то, что Лондон будет играть ключевую роль в обеспечении безопасности нашего государства, – заявил Зеленский.

Премьер-министр Великобритании также отметил, что продолжит усиливать санкции в отношении Российской Федерации.